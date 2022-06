Mascherine, restano solo su treni e bus. Non in aereo (Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi scade il decreto del governo e da domani le Mascherine non saranno più obbligatorie, se non sui mezzi pubblici e sui treni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi scade il decreto del governo e da domani lenon saranno più obbligatorie, se non sui mezzi pubblici e sui

Pubblicità

MaralbAzsc : Stop alle mascherine in aereo ma restano su bus e treni - peterkama : Stop alle mascherine in aereo ma restano su bus e treni - disinformate_it : RT @Avvenire_Nei: #COVID19 Il lungo addio alle #mascherine, restano sui mezzi pubblici - zazoomblog : Covid le news. Stop alle mascherine in aereo ma restano su bus e treni. DIRETTA - #Covid #news. #mascherine #aereo - infoitinterno : Mascherine, restano solo su treni e bus. Non in aereo -