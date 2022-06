“Ma è vero quello che dicono?”. Giallo su Francesco Giorgino del Tg 1, il gesto è stato notato (Di giovedì 16 giugno 2022) TG1 Francesco Giorgino lascia la conduzione? Novità in arrivo per la testata diretta da Monica Maggioni che ha da tempo iniziato un evidente processo di cambiamento. La trasformazione riguarda non soltanto la sua forma, ma pure gli spazi informativi. Lunedì 6 giugno, ad esempio, ha esordito la nuova edizione mattutina dalle 7 alle 9. Ma a quanto pare stanno per cambiare anche le conduzioni, tra cui appunto quella di Francesco Giorgino. A lanciare l’indiscrezione è Il Giornale d’Italia che parla apertamente di movimenti che riguardano le edizioni più importanti del TG1, quella delle 13 e 30 e quella delle 20:00. In questo caso i volti dei popolari conduttori del telegiornale sono quelli di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino. In arrivo c’è un cambiamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) TG1lascia la conduzione? Novità in arrivo per la testata diretta da Monica Maggioni che ha da tempo iniziato un evidente processo di cambiamento. La trasformazione riguarda non soltanto la sua forma, ma pure gli spazi informativi. Lunedì 6 giugno, ad esempio, ha esordito la nuova edizione mattutina dalle 7 alle 9. Ma a quanto pare stanno per cambiare anche le conduzioni, tra cui appunto quella di. A lanciare l’indiscrezione è Il Giornale d’Italia che parla apertamente di movimenti che riguardano le edizioni più importanti del TG1, quella delle 13 e 30 e quella delle 20:00. In questo caso i volti dei popolari conduttori del telegiornale sono quelli di, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino. In arrivo c’è un cambiamento ...

