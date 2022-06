LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vlasov si prende la vittoria a Novazzano! Per lui tappa e maglia (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUINTA tappa 1 9 ?8 Vlasov Aleksandr BORA – hansgrohe 22:16:56 2 8 ?6 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 0:06 3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:07 4 2 ?2 KRON Andreas Lotto Soudal 0:14 5 5 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:16 6 11 ?5 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe ,, 7 15 ?8 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:28 8 14 ?6 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 0:40 9 16 ?7 REICHENBACH Sébastien Groupama – FDJ 0:43 10 4 ?6 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:44 11 17 ?6 SCHACHMANN Maximilian BORA – ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUINTA1 9 ?8Aleksandr BORA – hansgrohe 22:16:56 2 8 ?6 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 0:06 3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:07 4 2 ?2 KRON Andreas Lotto Soudal 0:14 5 5 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:16 6 11 ?5 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe ,, 7 15 ?8 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:28 8 14 ?6 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 0:40 9 16 ?7 REICHENBACH Sébastien Groupama – FDJ 0:43 10 4 ?6 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:44 11 17 ?6 SCHACHMANN Maximilian BORA – ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si entra negli ultimi 5 km. Ci provano in tanti c’è Pozzovivo… - Lokiseyes : No va beh io convinta di aver spento tutto vado in giro per la casa. Ad una certa sento voci maschili, torno in cam… - sportli26181512 : GT World Challenge Europe, giro di boa in Olanda: Valentino Rossi cerca conferme: Si corre a Zandvoort, quinto dei… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: la fuga perde due protagonisti. Ora rimangono solo in tre all’… - tuttobiciweb_it : Grégoire e Martinez in fuga al #giroditaliaU23. Tappa scoppiettante, segui il LIVE insieme a noi -