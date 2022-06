Pubblicità

TGCOM

Secondo Mosca, i flussi verso l'Europa potrebbero essere sospesi a causa di problemi nelle riparazioni delle turbine per mancanza di componenti a causa delle ......il portavoce Dmitrij Peskov. Ma questo è un Forum segnato dalla guerra in Ucraina, dalle ... Tra gli ospiti, ironizza BBC, al posto di Merkel e Xi Jinping ci saranno i talebani e i leader ... La Russia avverte l'Ue: rischio stop totale gas dal Nord Stream 1 La Russia ha avvertito che i flussi di gas verso l’Europa attraverso il Nord Stream 1 potrebbero essere sospesi, dopo i problemi nelle riparazioni delle turbine per mancanza di componenti a causa dell ...La Russia ha avvertito che i flussi di gas verso l'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1 potrebbero essere sospesi a causa di problemi nelle riparazioni delle turbine per mancanza di componenti ...