La Cascina Cuccagna compie 10 anni Un’isola felice o un format economico e di politica mista?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Gran festa della, per un nome che sa di Bengodi e per un luogo per certi versi unico (ecco, appunto, la domanda: è ripetibile?) di Milano. Gran festa per i diecidella, da oggi a domenica 19. Il nome viene probabilmente, non dall’albero ma “dalla coincidenza urbanistica del vicolo”, spiega al Foglio Andrea Di Stefano, presidente dell’Associazione Consorzio Cantiere. Una storia di pubblico-sociale che ha fatto da apripista ed esperimento per Milano. Un’antica struttura agricola rimasta imprigionata dietro a Porta Romana, e la prima fra quelle di proprietà del demanio recuperate tramite un bando del Comune – oltre 3 milioni di euro investiti per il restauro dall’Associazione, di cui circa 250 mila euro raccolti in fundraising. E oggi si ...