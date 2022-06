Isola dei famosi, Guendalina Tavassi e la maledizione del reality: cosa svela l’ex naufraga dopo giorni dal ritiro (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ritiro di Guendalina Tavassi dall’Isola dei famosi è stato un duro colpo sia per lei che per i suoi numerosissimi fan: ospitata da Rosalinda Cannavò a Casa Chi, l’ex naufraga fa però riferimento a quella che sembra essere una vera e propria ‘maledizione‘ dei reality show ai quali partecipa. Ma di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi: Edoardo, Estefania e Luca hanno violato il regolamento: cosa ha affermato Lory del Santo Isola dei famosi: la maledizione di Guendalina Tavassi Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Casa Chi, ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildidall’deiè stato un duro colpo sia per lei che per i suoi numerosissimi fan: ospitata da Rosalinda Cannavò a Casa Chi,fa però riferimento a quella che sembra essere una vera e propria ‘‘ deishow ai quali partecipa. Ma disi tratterà mai? LEGGI ANCHE :–dei: Edoardo, Estefania e Luca hanno violato il regolamento:ha affermato Lory del Santodei: ladiAndiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Casa Chi, ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - zazoomblog : Isola dei famosi Edoardo Tavassi stregato da Estefania: la sorella Guendalina cosa dice sulla naufraga senza peli s… - mimanda_picone : RT @luigilinguetta: Una buona occasione per visitare uno dei luoghi più affascinanti di #Napoli Festa d’estate a Nisida con Nesis. Sentier… - GiuseppeVerduc1 : @1f6eed3c8c1c4e4 Quando mai ha capito , la guerra per lui è lo stesso dell'isola dei fetusi . -