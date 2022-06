Incendio Malagrotta: Procura Roma apre fascicolo indagine (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'Incendio che ha colpito alcuni capannoni della discarica di Malagrotta. Nel fascicolo, a carico di ignoti, si procede per il reato di Incendio colposo. I magistrati capitolini, coordinati dal Procuratore Francesco Lo Voi, hanno ricevuto una prima informativa dai carabinieri che, con il pm Alberto Galanti, hanno compiuto ieri sera un primo sopralluogo. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu. (Adnkronos) - Ladiha aperto undiin relazione all'che ha colpito alcuni capannoni della discarica di. Nel, a carico di ignoti, si procede per il reato dicolposo. I magistrati capitolini, coordinati daltore Francesco Lo Voi, hanno ricevuto una prima informativa dai carabinieri che, con il pm Alberto Galanti, hanno compiuto ieri sera un primo sopralluogo.

