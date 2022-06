Il governo francese: «I lacrimogeni? Ogni Paese ha il suo approccio all’ordine pubblico» (Di giovedì 16 giugno 2022) In Francia il disastro organizzativo della finale di Champions League è sempre più un caso politico. Michel Cadot, il delegato del ministero dello sport francese per i grandi eventi che indaga sul caos della finale di Champions League a Parigi, ha ammesso in un’audizione al Senato “molti rimpianti” per il caos ma ha continuato a difendere l’organizzazione definendola “solida”. I gas lacrimogeni sui bambini? “Non avevamo altra scelta”. Cadot ha affermato che i responsabili coinvolti nella pianificazione della partita – tra cui la Federcalcio francese e la polizia – hanno agito in modo “forte e soddisfacente”, ma ha ammesso che l’occasione si è trasformata in “un importante fallimento che ci danneggia. Il controllo della folla sarebbe potuto essere migliore”. François Noel Buffet, presidente della commissione al Senato, ha chiesto conto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) In Francia il disastro organizzativo della finale di Champions League è sempre più un caso politico. Michel Cadot, il delegato del ministero dello sportper i grandi eventi che indaga sul caos della finale di Champions League a Parigi, ha ammesso in un’audizione al Senato “molti rimpianti” per il caos ma ha continuato a difendere l’organizzazione definendola “solida”. I gassui bambini? “Non avevamo altra scelta”. Cadot ha affermato che i responsabili coinvolti nella pianificazione della partita – tra cui la Federcalcioe la polizia – hanno agito in modo “forte e soddisfacente”, ma ha ammesso che l’occasione si è trasformata in “un importante fallimento che ci danneggia. Il controllo della folla sarebbe potuto essere migliore”. François Noel Buffet, presidente della commissione al Senato, ha chiesto conto ...

