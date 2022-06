Giorgia Meloni contro La7: «Querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata» (Di giovedì 16 giugno 2022) Un video che mostra, in sequenza, le parole di Ginevra Bompiani, del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, della docente Rosi Braidotti. Il comune denominatore? L’intervento di tutte queste personalità all’interno di trasmissioni di La7, la rete di Urbano Cairo. Giorgia Meloni si scaglia contro La7 in un video su Facebook, montato ad hoc per mostrare ai suoi followers gli interventi in cui è stata chiamata in causa nelle diverse trasmissioni televisive (da Otto e Mezzo, a DiMartedì). Secondo la leader di Fratelli d’Italia si è trattato di un vero e proprio attacco di una emittente ai suoi danni, nei confronti delle sue posizioni. Rispolverando, così, un topos estremamente utilizzato dagli esponenti della destra italiana: quello del presunto attacco dei media mainstream nei loro confronti. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Un video che mostra, in sequenza, le parole di Ginevra Bompiani, del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, della docente Rosi Braidotti. Il comune denominatore? L’intervento di tutte queste personalità all’interno di trasmissioni di La7, la rete di Urbano Cairo.si scagliaLa7 in un video su Facebook, montato ad hoc per mostrare ai suoi followers gli interventi in cui è stata chiamata in causa nelle diverse trasmissioni televisive (da Otto e Mezzo, a DiMartedì). Secondo la leader di Fratelli d’Italia si è trattato di un vero e proprio attacco di una emittente ai suoi danni, nei confronti delle sue posizioni. Rispolverando, così, un topos estremamente utilizzato dagli esponenti della destra italiana: quello del presunto attacco dei media mainstream nei loro confronti. LEGGI ANCHE > ...

