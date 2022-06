Espulsa improvvisamente da Uomini e Donne | com’è cambiata e cosa fa oggi Laura Lella

Leggi su sologossip

(Di giovedì 16 giugno 2022)fudalla studio di: ricordate quel momento?fa. Quanti di voi guardano? Andato in onda per la prima volta nei primi anni 2000, il dating show si conferma non solo uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, ma anche tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.