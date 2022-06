Draghi, Macron e Scholz sono a Kiev (Di giovedì 16 giugno 2022) Le sirene antiaeree sono tornare a suonate a Kiev mentre è in corso nella capitale ucraina e a Irpin la visita del premier Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Oggi Draghi, Macron e Scholz oltre a Kiev si recheranno anche a Irpin I tre leader dell’Ue, arrivati a Kiev in treno dalla Polonia, si recheranno anche a Irpin, la città a nord-ovest della capitale tra le prime a essere occupate dalle forze russe a marzo e per un mese teatro di massacri e violenze sulla popolazione civile. “Le prossime settimane saranno settimane molto difficili” ha detto, secondo quanto ha riferito la tv CNews, il presidente francese Macron che. “Con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Le sirene antiaereetornare a suonate amentre è in corso nella capitale ucraina e a Irpin la visita del premier Mario, del presidente francese Emmanuele del cancelliere tedesco Olaf. Oggioltre asi recheranno anche a Irpin I tre leader dell’Ue, arrivati ain treno dalla Polonia, si recheranno anche a Irpin, la città a nord-ovest della capitale tra le prime a essere occupate dalle forze russe a marzo e per un mese teatro di massacri e violenze sulla popolazione civile. “Le prossime settimane saranno settimane molto difficili” ha detto, secondo quanto ha riferito la tv CNews, il presidente franceseche. “Con ...

