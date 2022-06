Draghi, Macron e Scholz oggi a Kiev da Zelensky (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron arriveranno questa mattina in treno a Kiev per ribadire il sostegno e la solidarietà all'Ucraina e al presidente Zelensky contro l'invasione della Russia. Un messaggio all'insegna dell'unità e della piena coesione dei Paesi europei nel condannare l'invasione dell'Ucraina, nel sanzionare la Russia e nell'aiutare Kiev. Durante la visita verranno affrontate le varie dimensioni del conflitto. Si farà il punto sugli ultimi sviluppi della situazione del Donbass, ma anche un'analisi sulle forze in campo e sull'esercito ucraino in particolare. Un focus particolare sarà dedicato alla delicata questione dello sblocco delle esportazioni di grano dall'Ucraina e alla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario, il cancelliere tedesco Olafe il presidente francese Emmanuelarriveranno questa mattina in treno aper ribadire il sostegno e la solidarietà all'Ucraina e al presidentecontro l'invasione della Russia. Un messaggio all'insegna dell'unità e della piena coesione dei Paesi europei nel condannare l'invasione dell'Ucraina, nel sanzionare la Russia e nell'aiutare. Durante la visita verranno affrontate le varie dimensioni del conflitto. Si farà il punto sugli ultimi sviluppi della situazione del Donbass, ma anche un'analisi sulle forze in campo e sull'esercito ucraino in particolare. Un focus particolare sarà dedicato alla delicata questione dello sblocco delle esportazioni di grano dall'Ucraina e alla ...

