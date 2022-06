Dodici chili di droga sequestrati nel barese | arresti Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 16 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nelle ultime settimane, idel Comando Provinciale di Bari, impegnati su tutto il territorio della città Metropolitana in una serie di servizi volti al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacente, hanno proceduto a diversi controlli nell’area murgiana. Le attività, condotte da militari in divisa supportati da personale in abiti civili, hanno portato all’arresto, in due distinte operazioni, di un 47enne, incensurato del luogo, trovato in possesso di cinquee seicento grammi die di una pistola, e di un 35enne, anch’egli del luogo, trovato con quasi seidi marijuana. In particolare, i militari dell’Arma, nel primo caso, insospettiti dai continui movimenti nei pressi dell’abitazione del 47enne, hanno effettuato un ...