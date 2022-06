“Dici stupidaggini”, furia Conte contro Di Maio: “Le tue lezioni di democrazia fanno sorridere” (Di giovedì 16 giugno 2022) Siamo allo scontro finale. Se le danno di santa ragione Giuseppe Conte e Luigi di Maio. L’attacco sferrato a Giuseppe Conte su più fronti e in pubblico è stato diretto e spietato. L’ex premier risponde piccato a breve giro di posta. La tensione tra i due è esplosa. Il ministro degli Esteri lo aveva chiamato in causa sul disastro elettorale in maniera non tanto velata: “Mai così male alle amministrative- ha scandito -. Non possiamo sempre dare la colpa agli altri”. Avvertendo poi Conte sull’atlantismo e sulla postura corretta da tenere sulla guerra. «Siamo sicuramente in un momento molto delicato del nostro Paese. Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione del Presidente del Consiglio delle frasi o dei Contenuti che ci disallineano dalle alleanze storiche. L’Italia non è un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Siamo allo sfinale. Se le danno di santa ragione Giuseppee Luigi di. L’attacco sferrato a Giuseppesu più fronti e in pubblico è stato diretto e spietato. L’ex premier risponde piccato a breve giro di posta. La tensione tra i due è esplosa. Il ministro degli Esteri lo aveva chiamato in causa sul disastro elettorale in maniera non tanto velata: “Mai così male alle amministrative- ha scandito -. Non possiamo sempre dare la colpa agli altri”. Avvertendo poisull’atlantismo e sulla postura corretta da tenere sulla guerra. «Siamo sicuramente in un momento molto delicato del nostro Paese. Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione del Presidente del Consiglio delle frasi o deinuti che ci disallineano dalle alleanze storiche. L’Italia non è un ...

