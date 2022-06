Crosetto: saluti romani in FdI? E’ come ritrovarsi con il mafioso in lista. Fai di tutto, ma capita… (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo Guido Crosetto la strategia della sinistra è cambiata: prima il nemico era Matteo Salvini, adesso si comincia il tiro al bersaglio contro Giorgia Meloni. Che si tratti di un copione scontato lo hanno capito tutti, occorre ragionare semmai sulla reazione della leader di FdI. Cosa dovrebbe fare dinanzi a tali esercizi di partigianeria aggressiva? E’ il metodo della sinistra, afferma Crosetto, utilizzare contro l’avversario il mantra della demonizzazione. «Prima si parte con le accuse di fascismo e o di conflitto di interesse. E poi parte la magistratura».Un sistema “drammatico perché non consente il confronto sulle idee. È un metodo che costringe la politica a non migliorarsi: io vinco perché distruggo l’avversario”. Quindi Crosetto si sofferma sul comizio in spagnolo che ha suscitato tanto sdegno nel Pd. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo Guidola strategia della sinistra è cambiata: prima il nemico era Matteo Salvini, adesso si comincia il tiro al bersaglio contro Giorgia Meloni. Che si tratti di un copione scontato lo hanno capito tutti, occorre ragionare semmai sulla reazione della leader di. Cosa dovrebbe fare dinanzi a tali esercizi di partigianeria aggressiva? E’ il metodo della sinistra, afferma, utilizzare contro l’avversario il mantra della demonizzazione. «Prima si parte con le accuse di fascismo e o di conflitto di interesse. E poi parte la magistratura».Un sistema “drammatico perché non consente il confronto sulle idee. È un metodo che costringe la politica a non migliorarsi: io vinco perché distruggo l’avversario”. Quindisi sofferma sul comizio in spagnolo che ha suscitato tanto sdegno nel Pd. ...

