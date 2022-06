Crosetto: “Meloni sbaglia a urlare troppo, tra poco contro di lei si muoverà la magistratura” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il problema di Giorgia Meloni? “Urla troppo, sbaglia i toni ma non i temi”. Sono le parole del cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto che, in un’intervista rilasciata a La Stampa, difende la leader di FdI mettendola in guardia da quel “metodo” di distruzione dell’avversario “con il quale si vincono le elezioni” e che “costringe la politica a non migliorarsi”. “Tra poco la magistratura contro di lei” – Un metodo “già visto in passato – sottolinea Crosetto – con Berlusconi e Renzi“. Adesso “neutralizzato Salvini, tocca al prossimo”. E il prossimo per Crosetto sarà proprio Giorgia Meloni: “Prima si parte con le accuse di fascismo e o di conflitto di interesse. E poi parte la magistratura“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Il problema di Giorgia? “Urlai toni ma non i temi”. Sono le parole del cofondatore di Fratelli d’Italia Guidoche, in un’intervista rilasciata a La Stampa, difende la leader di FdI mettendola in guardia da quel “metodo” di distruzione dell’avversario “con il quale si vincono le elezioni” e che “costringe la politica a non migliorarsi”. “Traladi lei” – Un metodo “già visto in passato – sottolinea– con Berlusconi e Renzi“. Adesso “neutralizzato Salvini, tocca al prossimo”. E il prossimo persarà proprio Giorgia: “Prima si parte con le accuse di fascismo e o di conflitto di interesse. E poi parte la“, ...

Lucchisius : RT @PBerizzi: Meloni e Crosetto sanno come usare il manganello, anche contro i giornalisti sgraditi. Del resto il manganello è l'antica spe… - fattoquotidiano : Crosetto: “Meloni sbaglia a urlare troppo, tra poco contro di lei si muoverà la magistratura” - StaggerLee00 : @CarloCalenda Ha centrato perfettamente il punto della retorica di Salvini e Meloni. È quello che Crosetto non capi… - ferillo2 : RT @lucia_lasagni: @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni Io, caro Crosetto, in questi mesi ho criticato la Meloni imputandole la colpa di fare una… - MauroCapozza : RT @FrancoTorre1953: @Moonlightshad1 Solo in Italia esiste una #sinistra presso la quale uno come #Crosetto, tra i fondatori del partito gu… -