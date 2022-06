Covid | le news Gimbe | la curva si inverte | aumentano casi e decessi DIRETTA

Pubblicità

ROMA. Dopo 10 settimane consecutive di calo della curva dei contagi, in questi ultimi sette giorni si è notata una battuta di arresto di questa discesa ed un accenno ad un lieve aumento dei contagi. Scatta lo stop delle mascherine in diversi settori, ma l'utilizzo delle protezioni sarà fino al 30 settembre sui tutti i mezzi di trasporto. Positivo al Covid il ministro della Salute Roberto Speranza. Fauci, principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, è risultato contagiato. Ema inizia esame vaccino Pfizer adattato a varianti Covid. Stop alle mascherine in aereo, ma restano su bus e treni. Una percentuale di guariti ha ancora su di sé gli effetti del Covid. Sintomi che assumono la terminologia di "Long Covid".