BENEDETTA DE PERNA | in libreria “RACCONTI PER MAMME INSONNI”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Un libro spontaneo e personale in cui l’autriceDe, racconta, con una prosa molto originale, la sua scelta di essere prima di tutto una mamma. L’autrice è una famosa blogger che conta più di 90.000 follower su Instagram. Incontrerà il pubblico e firmerà le copie del libro in anteprima a Roma da Profumo

Pubblicità

giovannizambito : Benedetta de Perna presenta il suo 1° libro “Racconti per mamme insonni” - GiornaleLORA : Benedetta De Perna Mumistheceo Racconti per mamme insonni (EPC editore) -

ilmattino.it

...12 DICUONZO FRANCESCA MARZIA 184 31 TATO' EMANUELA detta MANUELA 93 22 OROFINO IMMACOLATA...detta MELA 33 3 CAGGIA GENNARO 27 6 DETTO NICOLA ALESSANDRO 23 23 PAOLILLO GIOCONDA 16 8 di...... Ivan Caso per 'I nostri fantasmi' di Alessandro Capitani Miglior acconciatore: Marcoper '... 'Domina' di Alessia Colombo Documentari Miglior documentario: 'I am the Revolution' di... Beatrice De Perna, arriva il nuovo libro dell'influencer: «Racconti per mamme insonni» Benedetta de Perna nasce a Foggia, nella sua amata e assolata Puglia, il 15 maggio del 1989. Si trasferisce a Roma per compiere gli studi universitari in giurisprudenza. Da ...