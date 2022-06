ATP Queen’s, Berrettini ai quarti di finale: Kudla sconfitto in rimonta (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Berrettini fatica enormemente ma alla fine ha ragione dell’americano Denis Kudla, conquistando i quarti di finale al Queen’s. L’azzurro si impone 3-6 7-6 6-4 dopo oltre 2 ore e mezza di battaglia, bissando così il successo ottenuto su Evans nel 1° turno. Per il numero 1 d’Italia adesso ci sarà la sfida contro un altro tennista a stelle e strisce: si tratta di Tommy Paul, il quale ha superato 6-1 6-4 Stan Wawrinka. Kudla quasi perfetto, Matteo si salva nel tiebreak Contro un avversario da sempre ostico in termini di precedenti, Berrettini non parte alla grande nel 1° set, subendo la pressione di Kudla in risposta. Infatti, è l’americano a conquistarsi la chance per strappare il servizio sul servizio dell’avversario: succede nel secondo ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteofatica enormemente ma alla fine ha ragione dell’americano Denis, conquistando idial. L’azzurro si impone 3-6 7-6 6-4 dopo oltre 2 ore e mezza di battaglia, bissando così il successo ottenuto su Evans nel 1° turno. Per il numero 1 d’Italia adesso ci sarà la sfida contro un altro tennista a stelle e strisce: si tratta di Tommy Paul, il quale ha superato 6-1 6-4 Stan Wawrinka.quasi perfetto, Matteo si salva nel tiebreak Contro un avversario da sempre ostico in termini di precedenti,non parte alla grande nel 1° set, subendo la pressione diin risposta. Infatti, è l’americano a conquistarsi la chance per strappare il servizio sul servizio dell’avversario: succede nel secondo ...

