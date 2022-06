Atletica leggera, Chiara Minotti e Federica Putti salgono sul podio del Meeting Arcobaleno (Di giovedì 16 giugno 2022) La competizione dal sapore internazionale ha infatti visto protagoniste Chiara Minotti e Federica Putti che hanno sfiorato il successo rispettivamente nei 100 metri ostacoli e nei 200 metri femminili. Nonostante fosse la più giovane del parterre di gara, Minotti ha saputo farsi valere nella propria specialità terminando la competizione savonese in seconda posizione alle spalle soltanto dell’ungherese Petra Repasi (13”82). Sfavorita dal vento contrario, la 18enne di Villa d’Almè ha provato comunque ad avvicinare il proprio personale tagliando il traguardo in 14”36. Discorso diverso invece per la conterranea Federica Putti che si è cimentata nel mezzo giro concludendo al terzo posto la prova vinta da Denise Rega (24”89). Specialista dei 400 metri, la 25enne di Bergamo si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022) La competizione dal sapore internazionale ha infatti visto protagonisteche hanno sfiorato il successo rispettivamente nei 100 metri ostacoli e nei 200 metri femminili. Nonostante fosse la più giovane del parterre di gara,ha saputo farsi valere nella propria specialità terminando la competizione savonese in seconda posizione alle spalle soltanto dell’ungherese Petra Repasi (13”82). Sfavorita dal vento contrario, la 18enne di Villa d’Almè ha provato comunque ad avvicinare il proprio personale tagliando il traguardo in 14”36. Discorso diverso invece per la conterraneache si è cimentata nel mezzo giro concludendo al terzo posto la prova vinta da Denise Rega (24”89). Specialista dei 400 metri, la 25enne di Bergamo si ...

