Amici 21 | Alex Wyse festeggia il compleanno | chi c’era alla sua festa

Ieri sera Alex Wyse – all'anagrafe Alex Rina – ha festeggiato il suo compleanno e alla festa non c'era solo la fidanzata Cosmary Fasanelli, anche lei ballerina di Amici 21, ma anche tutta la classe del talent, in primis tutti i colleghi cantanti come il vincitore Luigi Strangis, Albe, LDA, Serena Carella e Michele Esposito. E questo dimostra ancora una volta che Amici non è solo il nome del programma, ma anche una filosofia di vita per gli allievi aspiranti artisti di Maria De Filippi.

