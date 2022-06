A 100 anni guida ancora l’auto: ecco com’è possibile (Di giovedì 16 giugno 2022) Fino a quanti anni un anziano può guidare l’auto? Per la legge italiana può farlo finché la motorizzazione concede il rinnovo, dopo le opportune visite mediche e valutazioni pratiche. C’è però un vincolo. Dopo aver compiuto 80 anni di età, il pilota deve rinnovare la patente ogni due anni. Qualche giorno fa è arrivata la notizia di un’anziana che a 100 anni guida ancora la sua auto. Ciò significa che per lo Stato e le autorità è ancora in grado di confrontarsi con la strada e il traffico urbano. Si chiama Candida Uderzo, ed è una centenaria di Breganze (in provincia di Vicenza). Qualche giorno fa ha rinnovato la patente per i prossimi due anni. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, che ha parlato dei ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 16 giugno 2022) Fino a quantiun anziano puòre? Per la legge italiana può farlo finché la motorizzazione concede il rinnovo, dopo le opportune visite mediche e valutazioni pratiche. C’è però un vincolo. Dopo aver compiuto 80di età, il pilota deve rinnovare la patente ogni due. Qualche giorno fa è arrivata la notizia di un’anziana che a 100la sua auto. Ciò significa che per lo Stato e le autorità èin grado di confrontarsi con la strada e il traffico urbano. Si chiama Candida Uderzo, ed è una centenaria di Breganze (in provincia di Vicenza). Qualche giorno fa ha rinnovato la patente per i prossimi due. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, che ha parlato dei ...

