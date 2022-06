VIDEO | BALOTELLI HA DECISO | ECCO DOVE GIOCHERÀ!

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Mario, per l’ennesima volta, ha attirato l’attenzione su di sé. Ennesima bravata? Affatto. A far parlare di lui questa volta è il campo. La stagione positiva fatta in sponda Adana Demirspor e soprattutto i cinque gol siglati nel match contro il Goztepe hanno suscitato l’interesse degli addetti ai lavori. Addetti ai lavori a cui non è sfuggita la presenza del calciatore bresciano alla festa promozione del Monza che, pochi giorni fa, ha ottenuto la massima serie del campionato italiano (iniseme a Lecce e Cremonese) battendo in finale playoff il Pisa di Ernesto Torregrossa.ha un ottimo rapporto con Galliani e Berlusconi visti i trascorsi all’ombra di Milanello, ma soprattutto ha un ottimo rapporto con la piazza di Monza visto che ha vestito la casacca brianzola nella stagione 2020/21 non riuscendo però a centrare l’obiettivo serie ...

Pubblicità

EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Ornella Vanoni !. ( Lukaku,bastoni,Balotelli,Germaniaitalia,macedonia,… - EnricoC32218512 : Selfie with Nadal !. ( Lukaku,Donnarumma,cartabianca,Dzeko,Balotelli,macedonia,Germaniaitalia,bastoni,southgate,esc… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021 !. ,( mancini,Donnarumma,Luka… - harshvvardhan1 : RT @TheSportsman: MARIO BALOTELLI ?????? - futt_nesta : Manchester city still Aline … balotelli Agueroooooooooo -

Commenta per primo Marioha trascorso una giornata con Carlettolife e nonno Faustino, personaggi resi famosi per ... Tra mare e giri in macchina, quante risate! Guarda ilAnchea salutare i suoi ex compagni: LA FESTA IN CITTA' - DANY MOTA: UN SOGNO - C'E' ANCHEMonza, la festa dei giocatori sul pullman scoperto Vai alla FotogalleryIl C.T. azzurro Roberto Mancini torna a parlare di Mario Balotelli e del ruolo che, in circostanze diverse, avrebbe potuto giocare in Nazionale, ammettendo anche che al momento la priorità è quella di ...Il rapporto tra l'allenatore e l'attaccante è sempre stato particolare: al mister, però, da parte di alcuni giornalisti è stata rivolta qualche critica per non aver convocato il giocatore in vista dei ...