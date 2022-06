Via Cernaia pedonale, Bonaccorsi: stiamo ragionando su circolazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Abbiamo cominciato a ragionare su come si può intervenire sulla circolazione, perché non è semplice. Questo è uno snodo abbastanza importante, ma ovviamente tutto il recupero del complesso merita, quindi dobbiamo fare un ragionamento anche di risistemazione della piazza davanti alla sala Ottagona, che adesso è un parcheggio. Va tutto riqualificato. stiamo andando avanti, abbiamo già fatto anche l’incontro con il direttore Verger, c’è assolutamente una comunione di intenti”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio, a proposito della pedonalizzazione di via Cernaia per unirla all’area archeologica delle Terme di Diocleziano, proposta rilanciata questa mattina dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della presentazione del Museo dell’arte salvata che sarà ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Abbiamo cominciato a ragionare su come si può intervenire sulla, perché non è semplice. Questo è uno snodo abbastanza importante, ma ovviamente tutto il recupero del complesso merita, quindi dobbiamo fare un ragionamento anche di risistemazione della piazza davanti alla sala Ottagona, che adesso è un parcheggio. Va tutto riqualificato.andando avanti, abbiamo già fatto anche l’incontro con il direttore Verger, c’è assolutamente una comunione di intenti”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire Lorenza, presidente del I Municipio, a proposito della pedonalizzazione di viaper unirla all’area archeologica delle Terme di Diocleziano, proposta rilanciata questa mattina dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della presentazione del Museo dell’arte salvata che sarà ...

