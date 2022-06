Venerdì 17 Giugno: sciopero nazionale dei trasporti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un Venerdì da bollino nero quello che si prospetta per il 17 Giugno. Infatti, ci sarà uno sciopero nazionale dei trasporti per 24 ore. Forti disagi anche nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è stato indetto da Al Cobas e Cub e rischia di creare notevoli disagi negli spostamenti. A scendere in piazza il 17 Giugno saranno i lavoratori del comparto aereo, marittimo, ferroviario e quelli del trasporto pubblico locale con orari e modalità diverse. sciopero nazionale generale Lo sciopero di Venerdì 17 riguarderà tutti i settori dei trasporti: aerei, treni, navi, bus e autostrade. sarà di 24 ore e in alcuni casi inizierà già dalla sera del 16 Giugno. Infatti, dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unda bollino nero quello che si prospetta per il 17. Infatti, ci sarà unodeiper 24 ore. Forti disagi anche nel trasporto pubblico locale. Loè stato indetto da Al Cobas e Cub e rischia di creare notevoli disagi negli spostamenti. A scendere in piazza il 17saranno i lavoratori del comparto aereo, marittimo, ferroviario e quelli del trasporto pubblico locale con orari e modalità diverse.generale Lodi17 riguarderà tutti i settori dei: aerei, treni, navi, bus e autostrade. sarà di 24 ore e in alcuni casi inizierà già dalla sera del 16. Infatti, dalle ...

