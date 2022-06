Venditti e De Gregori, al via il tour estivo dall’Olimpico di Roma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francesco De Gregori e Antonello Venditti sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per l’atteso concerto nel cuore della capitale che inaugurerà la loro prima tournée insieme sullo stesso palco Sabato 18 giugno Francesco De Gregori e Antonello Venditti saliranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per l’atteso concerto nel cuore della capitale che inaugurerà la loro prima tournée insieme sullo stesso palco, dopo oltre 50 anni, accompagnati da una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Insieme a loro, infatti, debutterà sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francesco Dee Antonellosul palco dello Stadio Olimpico diper l’atteso concerto nel cuore della capitale che inaugurerà la loro primanée insieme sullo stesso palco Sabato 18 giugno Francesco Dee Antonellosaliranno sul palco dello Stadio Olimpico diper l’atteso concerto nel cuore della capitale che inaugurerà la loro primanée insieme sullo stesso palco, dopo oltre 50 anni, accompagnati da una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Insieme a loro, infatti, debutterà sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo ...

