“Un gemellaggio con Kiev”: i giovani studenti del Convitto scrivono a Mastella (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I giovani studenti del Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento continuano a far sentire la loro voce contro la guerra in Ucraina: lo spunto di partenza, questa volta, è rappresentato dalla presenza di una chiesa dedicata alla Divina Sapienza – sia a Benevento che a Kiev – entrambe patrimonio Unesco, scoperta venuta fuori dallo studio dei Longobardi e delle identità storiche cittadine. Le lettere, firmate dagli alunni e indirizzate al primo cittadino di Benevento, parlano della possibilità di intensificare gli scambi culturali tra i due Paesi in modo da favorire la pace: al termine dei tristi eventi bellici, si legge, viene auspicata la possibilità di accogliere i ragazzi di Kiev a Benevento e viceversa. In poche righe, e in modo schietto e spontaneo come ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – IdelNazionale “P. Giannone” di Benevento continuano a far sentire la loro voce contro la guerra in Ucraina: lo spunto di partenza, questa volta, è rappresentato dalla presenza di una chiesa dedicata alla Divina Sapienza – sia a Benevento che a– entrambe patrimonio Unesco, scoperta venuta fuori dallo studio dei Longobardi e delle identità storiche cittadine. Le lettere, firmate dagli alunni e indirizzate al primo cittadino di Benevento, parlano della possibilità di intensificare gli scambi culturali tra i due Paesi in modo da favorire la pace: al termine dei tristi eventi bellici, si legge, viene auspicata la possibilità di accogliere i ragazzi dia Benevento e viceversa. In poche righe, e in modo schietto e spontaneo come ...

