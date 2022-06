Ucraina, vice sindaco Odessa: "Vorrei menzionare il sostegno dell'Italia a nostro status in Unesco" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Odessa, la città del Mar Nero porto del granaio d'Europa, si prepara ad affrontare un'ulteriore emergenza. "La prossima settimana arriveranno circa 25 mln di tonnellate di grano, metà di questo nuovo raccolto è destinato all'Ucraina, il resto al mercato estero. Ma c'è il problema della conservazione: né Odessa, né gli altri due porti, Chernomorsk e Pivdeniy, hanno più silos adeguati e disponibili per la conservazione, in quanto già colmi di circa 20 milioni di tonnellate del vecchio grano destinato all'estero, ma invece ancora bloccato in Ucraina". Ne parla con l'Adnkronos il vice sindaco di Odessa, Oleg Bryndak, che spiega:"La navigazione nel mar Nero non è sicura e non ci sono più silos attrezzati disponibili per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) -, la città del Mar Nero porto del granaio d'Europa, si prepara ad affrontare un'ulteriore emergenza. "La prossima settimana arriveranno circa 25 mln di tonnellate di grano, metà di questo nuovo raccolto è destinato all', il resto al mercato estero. Ma c'è il problemaa conservazione: né, né gli altri due porti, Chernomorsk e Pivdeniy, hanno più silos adeguati e disponibili per la conservazione, in quanto già colmi di circa 20 milioni di tonnellate del vecchio grano destinato all'estero, ma invece ancora bloccato in". Ne parla con l'Adnkronos ildi, Oleg Bryndak, che spiega:"La navigazione nel mar Nero non è sicura e non ci sono più silos attrezzati disponibili per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - Corriere : Il patriarca Kirill licenzia Hilarion, il «vice» contrario all’invasione - fisco24_info : Ucraina, vice sindaco Odessa: 'Vorrei menzionare il sostegno dell'Italia a nostro status in Unesco': (Adnkronos) -… - italiaserait : Ucraina, vice sindaco Odessa: “Vorrei menzionare il sostegno dell’Italia a nostro status in Unesco” - TV7Benevento : Ucraina, vice sindaco Odessa: 'Vorrei menzionare il sostegno dell'Italia a nostro status in Unesco' -… -