Ucraina, spiagge off limits a Odessa: i militari devono sminare la costa, evacuati i bagnanti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sulle spiagge di Odessa, i militari stanno allontanando i bagnanti per sminare la costa. Quarta città più popolosa in Ucraina, prima dell'invasione russa nel Paese, Odessa era una meta turistica ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sulledi, istanno allontanando iperla. Quarta città più popolosa in, prima dell'invasione russa nel Paese,era una meta turistica ...

Pubblicità

globalistIT : - MediasetTgcom24 : Pericolo mine, evacuate le spiagge di Odessa: bagnanti fatti allontanare dai militari #odessa #ucraina - DreamescapePs : @1972book @jimmomo Io ormai sono addolorato dallo sterminio in Ucraina quanto da certe reazioni che avvengono in oc… - Osyka44 : RT @Halexyt: Registrazione per arruolamento (volontario?...??) direttamente sulle spiagge di #Odessa, nell'ambito della mobilitazione della… - Halexyt : Registrazione per arruolamento (volontario?...??) direttamente sulle spiagge di #Odessa, nell'ambito della mobilitaz… -