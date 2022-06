Stazione di Milano, poliziotti disarmano un uomo e un ragazzo scaglia contro di loro uno skateboard (Di mercoledì 15 giugno 2022) (ITALPRESS) – «A Milano poliziotti del Reparto mobile sono intervenuti per fermare e disarmare un uomo che si aggirava minaccioso con un coltello e, per tutta risposta, sono stati praticamente aggrediti da un illustre spettatore che ha pensato bene di lanciargli contro uno skateboard colpendo un collega alla schiena. È veramente sconcertante ciò a cui assistiamo in mezzo alle strade. Sempre di più, sempre peggio, sempre più inspiegabile e grave. Sarebbe ora di tornare a lavorare intensamente per diffondere la cultura della legalità e per chiarire le idee, soprattutto alle nuove generazioni, su chi sono i nemici e chi gli amici, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su ciò che è ammesso e ciò che non lo è. E soprattutto su cosa significa essere un poliziotto e sul perché svolgiamo questo lavoro. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (ITALPRESS) – «Adel Reparto mobile sono intervenuti per fermare e disarmare unche si aggirava minaccioso con un coltello e, per tutta risposta, sono stati praticamente aggrediti da un illustre spettatore che ha pensato bene di lanciargliunocolpendo un collega alla schiena. È veramente sconcertante ciò a cui assistiamo in mezzo alle strade. Sempre di più, sempre peggio, sempre più inspiegabile e grave. Sarebbe ora di tornare a lavorare intensamente per diffondere la cultura della legalità e per chiarire le idee, soprattutto alle nuove generazioni, su chi sono i nemici e chi gli amici, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su ciò che è ammesso e ciò che non lo è. E soprattutto su cosa significa essere un poliziotto e sul perché svolgiamo questo lavoro. ...

