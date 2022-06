Speranza ha il Covid, sberla di Zangrillo: “Le mascherine sono inutili” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prima di tutto, i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Roberto Speranza. Il ministero della Salute, infatti, ha oggi comunicato che il leader di Sinistra Italiana è risultato positivo al Covid-19 e dunque si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri. Direte: notizia di poco conto. E invece no. Perché oggi si discute in Cdm su una questione cruciale: la necessità, ovvero, di prolungare oppure no l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblici. L’intenzione del ministro sarebbe proprio questa. E chissà se l’essersi infettato non lo spinga a misure il più possibile rigide, dopo la decisione – fuori tempo massimo – di consentire agli studenti di fare l’esame di maturità e di terza media senza bavaglio. Ora, la positività di Speranza lascia spazio ad alcune riflessioni. La prima, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prima di tutto, i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Roberto. Il ministero della Salute, infatti, ha oggi comunicato che il leader di Sinistra Italiana è risultato positivo al-19 e dunque si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri. Direte: notizia di poco conto. E invece no. Perché oggi si discute in Cdm su una questione cruciale: la necessità, ovvero, di prolungare oppure no l’obbligo di indossare lesui mezzi di trasporto pubblici. L’intenzione del ministro sarebbe proprio questa. E chissà se l’essersi infettato non lo spinga a misure il più possibile rigide, dopo la decisione – fuori tempo massimo – di consentire agli studenti di fare l’esame di maturità e di terza media senza bavaglio. Ora, la positività dilascia spazio ad alcune riflessioni. La prima, ...

AlexBazzaro : Nell’augurare pronta guarigione e una rapida e serena convalescenza al Ministro Speranza colpito dal Covid, lo invi… - Agenzia_Ansa : Speranza positivo al Covid, è in isolamento. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri #ANSA - HuffPostItalia : Speranza positivo al Covid nel giorno del Cdm che toglie l'obbligo di mascherina - aspettaaspetta : RT @Silvia71_80: Speranza positivo al Covid. Zangrillo:'l'occasione è ghiotta per ribadire l'inutilità assoluta della mascherina'. Standi… - Vortexmagnus1 : @ilfoglio_it @bad_scientists Ma di che cazzo state parlando? -