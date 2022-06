Sassuolo | Dionisi | «Al secondo anno posso incidere di più Rinnovo? Nessuno problema…»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allenatore delha parlato della sua esperienza in neroverde e della nascita della sua seconda figlia Alessio, allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della nascita della sua seconda figlia, Mia Grace, e della sua esperienza in neroverde. ASSISTERE AL PARTO – «Sì ed è stata una bellissima esperienza. Giugno per me è il mese della famiglia: il matrimonio l’scorso, la nascita di Mia Grace adesso. La mia prima figlia, Giorgia, ha già 14 anni, ma è nata a ottobre». PADRE A DISTANZA DI TEMPO – «Penso di sì. Anche il fatto di essere diventato nel frattempo un allenatore mi porta a essere più riflessivo e non solo istintivo. Però per certi versi la vivo come fosse la prima volta ed è normale quando ci metti il cuore». NOME ...

Il, appaiato in quota al Milan, non fa sconti a nessuno e, come ammesso dallo stesso ... a 23 anni, potrebbe ancora crescere alla corte di. Perde invece posizioni l'Inter che, a un ......'), l'ha fatto giocare in Primavera e poi girato in prestito nelle piazze giuste in B e in A per farlo crescere, riportandolo infine aldidove ha raddoppiato il numero di gol in ... Le grandi manovre sull'attacco neroverde lo hanno, fin qua, lasciato sullo sfondo e chiedersi quale possa essere il destino di Luca Moro, con l'avvio del mercato, non è necessariamente un esercizio re ...