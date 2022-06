Salvini: “Governo? Se non taglia le tasse è complicato starci” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “O è un Governo che taglia le tasse o alla lunga è complicato starci”. Così Matteo Salvini ospite questa sera di ‘Porta a Porta’. ”Non mi sono pentito di essere andato al Governo – assicura il leader leghista – . Quando Mattarella ha chiamato, mi sono tolto la casacca da segretario della Lega e ho tenuto quella da italiano. Se questo Governo però non toglie la Fornero, non fa la pace fiscale dopo una pandemia e una guerra…” Insomma, avverte Salvini, “noi peseremo il Governo e l’incisività della Lega al Governo su lavoro tasse e pensioni”. AMMINISTRATIVE – Quanto al voto delle amministrative ”non sono contento di questo risultato ma se mi chiedete quanti sindaci ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “O è uncheleo alla lunga è”. Così Matteoospite questa sera di ‘Porta a Porta’. ”Non mi sono pentito di essere andato al– assicura il leader leghista – . Quando Mattarella ha chiamato, mi sono tolto la casacca da segretario della Lega e ho tenuto quella da italiano. Se questoperò non toglie la Fornero, non fa la pace fiscale dopo una pandemia e una guerra…” Insomma, avverte, “noi peseremo ile l’incisività della Lega alsu lavoroe pensioni”. AMMINISTRATIVE – Quanto al voto delle amministrative ”non sono contento di questo risultato ma se mi chiedete quanti sindaci ...

