Roma | 20enne violentata per ore nel convitto delle suore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Pensava di stare al sicuro, di trascorrere una vacanza ‘indimenticabile’ tra le bellezze della Capitale. E, invece, quel viaggio si è trasformato in un incubo e lei, una turista norvegese di appena 20 anni, si ricorderàe quella che doveva essere un’esperienza unica non certo in modo positivo. La ragazza, infatti, nei giorni scorsi ha raccontato agli agenti di Polizia di essere statada due coetanei, che aveva conosciuto proprio nella Capitale. Il racconto della ragazzaneldinel cuore diLa ragazza agli agenti di Polizia ha denunciato la violenza sessuale. Ha raccontato di aver conosciuto i due coetanei, due giovani danesi, di aver trascorso la serata con loro tra risate e divertimento. Poi, l’inizio dell’incubo. I due l’avrebbero ...