Quarta dose, l'Ema avvia i test sul nuovo vaccino Pfizer contro le varianti. L'azienda: «Pronto per settembre»

È partito l'esame dell'Ema del vaccino anti Covid Comirnaty prodotto da BioNtech – Pfizer per far fronte alle nuove varianti del Coronavirus. In base ai dati disponibili all'agenzia europeo per il farmaco non è ancora chiaro se il vaccino di Pfizer sarà adatto per la protezione da una o più varianti, in particolare contro Omicron. L'esame dei dati è stato avviato in tempo reale e proseguirà finché non ci saranno sufficienti informazioni perché sia possibile formalizzare una richiesta di approvazione. Romina Quercia, senior medical director-Global Lead COVID-19 mRNA Vaccines dell'azienda farmaceutica Pfizer, in un convegno a Roma ha garantito che l'obiettivo della casa farmaceutica è quello di «avere i ...

