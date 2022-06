Premio Ischia, alla Tgr Rai il riconoscimento di Ferrovie dello Stato per la comunicazione territoriale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Premio Ferrovie dello Stato per la comunicazione territoriale è Stato assegnato alla TGR Rai. La giuria ha ritenuto all’unanimità di premiare la testata giornalistica per l’impegno profuso dando voce al Gruppo Fs e raccontando giorno per giorno le tematiche dei territori legate alle infrastrutture, alla mobilità di persone e merci e alla rigenerazione urbana. Temi che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno sostenuto lo sforzo di riadattare attività e convogliare energie per la tenuta del sistema produttivo e sociale del territorio intero. La testata, da sempre attenta alla molteplicità delle realtà locali, ha saputo cogliere i momenti di trasformazione e di espansione delle aziende del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilper laassegnatoTGR Rai. La giuria ha ritenuto all’unanimità di premiare la testata giornalistica per l’impegno profuso dando voce al Gruppo Fs e raccontando giorno per giorno le tematiche dei territori legate alle infrastrutture,mobilità di persone e merci erigenerazione urbana. Temi che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno sostenuto lo sforzo di riadattare attività e convogliare energie per la tenuta del sistema produttivo e sociale del territorio intero. La testata, da sempre attentamolteplicità delle realtà locali, ha saputo cogliere i momenti di trasformazione e di espansione delle aziende del ...

