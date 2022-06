Obi-Wan Kenobi, la recensione del quinto episodio: piccoli Padawan crescono (Di mercoledì 15 giugno 2022) La recensione del quinto episodio di Obi-Wan Kenobi (1x05), che pone l'accento sul passato di Darth Vader e sulla performance di Hayden Christensen. Siamo quasi al capolinea, con questa recensione del quinto episodio di Obi-Wan Kenobi, il penultimo capitolo della miniserie che ha riportato sullo schermo il cavaliere Jedi in live-action dopo quasi vent'anni di assenza. Un ritorno che si è dimostrato faticoso, tra il fatto piuttosto palese che dovesse essere un film successivamente convertito in miniserie (con qualche inciampo strutturale) e l'uso - per alcuni discutibile - di personaggi noti per rimpolpare quello che in teoria poteva essere il modo ideale per scavare nella psicologia di Obi-Wan senza tirare in ballo situazioni trite e ritrite. Questo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladeldi Obi-Wan(1x05), che pone l'accento sul passato di Darth Vader e sulla performance di Hayden Christensen. Siamo quasi al capolinea, con questadeldi Obi-Wan, il penultimo capitolo della miniserie che ha riportato sullo schermo il cavaliere Jedi in live-action dopo quasi vent'anni di assenza. Un ritorno che si è dimostrato faticoso, tra il fatto piuttosto palese che dovesse essere un film successivamente convertito in miniserie (con qualche inciampo strutturale) e l'uso - per alcuni discutibile - di personaggi noti per rimpolpare quello che in teoria poteva essere il modo ideale per scavare nella psicologia di Obi-Wan senza tirare in ballo situazioni trite e ritrite. Questo ...

Pubblicità

maggiemar94 : @pormeccartnei74 mi sa che ci aspetta un puntatone di Obi Wan Kenobi e non vedo l'ora di vedermelo con calma stasera. - friendlymoony : #ObiWanKenobi - - - - - MA VI RENDETE CONTO CHE I FLASHBACK NON ERANO NEMMENO DI OBI WAN MA DI DARTH VADER CHE RIP… - glooit : Obi-Wan Kenobi: la recensione del quinto episodio leggi su Gloo - bookswhisper9 : RAGA COME CAZZO STATE DOPO LA PUNTATA DI OBI WAN?????????? - Friezagirl1 : RT @geekedude: #ObiWankenobi spoilers: - - - - - - - - - - - - - - - - - - a mani basse uno dei migliori momenti di vader in assoluto, il m… -