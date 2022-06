Marco negli stadi | ecco la scaletta dei concerti di Marco Mengoni

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tour diè ufficialmente entrato nel vivo dopo la data zero tenutasi al Parco di Villa Manin di Codroipo (UD) martedì 14 giugno. Il cantante, originario di Ronciglione, ha fatto le prove generali per i due attesissimi eventi deltour in programma domenica 19 giugno alloo San Siro di Milano e mercoledì 22 giugno alloo Olimpico di Roma. Per questi, i primi diin unoo e organizzati e prodotti da Live Nation, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Ladeidi...