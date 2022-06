(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildel Tribunale civile di Napoli hato ildi merito di alcuni attivisti campani del Movimento 5 stelle contro le modalità di svolgimento delle votazioni per l'approvazione ...

Pubblicità

Pasqualelinoca1 : Si nota facilmente con una piccola verifica che tantissimo COGNOMI hanno parenti in politica e tra avvocati e si mi… - Manicomitico : @GiarrussoMario Giarrusso Giarrusso... Ricordo un Giarrusso che fu cacciato dal M5S perché non restituiva parte del… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Conte sospeso tra il ricorso sullo statuto #M5S e la grana delle restituzioni. l giudice ha rinviato ogni decisione htt… - claudiodamico72 : #Conte sospeso tra il ricorso sullo statuto #M5S e la grana delle restituzioni. Il giudice di Napoli ha rinviato… - Ori254 : RT @LaNotiziaTweet: Conte sospeso tra il ricorso sullo statuto #M5S e la grana delle restituzioni. l giudice ha rinviato ogni decisione htt… -

Tiscali Notizie

Ildel Tribunale civile di Napoli ha rigettato il ricorso di merito di alcuni attivisti campani del Movimento 5 stelle contro le modalità di svolgimento delle votazioni per l'approvazione delle ...E la prova del nove si ha a Parma: lì ilnon si è presentato, non esiste più neanche il loro ... dove è atteso il pronunciamento delsullo statuto 5 stelle. Ma, questioni giuridiche a parte,... M5S, giudice rigetta ricorso iscritti: Conte leader, statuto valido (ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso cautelare presentato da un gruppi di attivisti M5s per sospendere lo statuto ...Roma, 15 giu. (askanews) - Il giudice del Tribunale civile di Napoli ha rigettato il ricorso di merito di alcuni attivisti campani del Movimento 5 stelle contro le modalità di svolgimento delle ...