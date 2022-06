(Di mercoledì 15 giugno 2022)- Come riporta lo Chef dello Shaktarnuovo acquisto dellaad oggi è davveropere non solo. LE SUE PAROLE è il primo colpo della nuova stagione per la. Il centrocampista brasiliano è atteso nella Capitale nei prossimi giorni per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto.è pronto ad abbracciare il primo rinforzo a centrocampo. Si parla un gran bene del classe 2000 attualmente in forze allo Shakhtar Donetsk. José Boto, direttore sportivo del PAOK Salonicco ed ex chief del club ucraino, ha rilasciato una lunga intervista in cui racconta il nuovo acquisto della. Queste alcune sue dichiarazioni riportate dalla ...

Pubblicità

pisto_gol : Marcos Antonio, il Kantè brasiliano, è il primo colpo mercato della Lazio. Centrocampista centrale, tecnico e dutti… - serie_a24 : #Lazio, Marcos Antonio: “Il ragazzo è perfetto per il gioco di Sarri” - PeppeRappappa : RT @Moussolinho: Juve: Pogba Inter: Dybala e Lukaku Milan: Renato Sanches Lazio: Marcos Antonio Roma: - pseudo_dionigi : RT @Moussolinho: Juve: Pogba Inter: Dybala e Lukaku Milan: Renato Sanches Lazio: Marcos Antonio Roma: - Datafriedkin : RT @Moussolinho: Juve: Pogba Inter: Dybala e Lukaku Milan: Renato Sanches Lazio: Marcos Antonio Roma: -

Dopo il quinto posto della scorsa stagione, lasi riposa ma è pronta per ripartire con Maurizio Sarri alla guida. Al via il mercato, conAntonio come primo rinforzo del centrocampo. Per gli altri colpi forse bisognerà aspettare il ......annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno ASSAN CEESAY (LECCE) dallo Zurigo L'attaccante gambiano è stato vice - capocannoniere dell'ultimo campionato svizzeroANTONIO () dallo ...Mancano ancora tre settimane perima della partenza del ritiro di Auronzo di Cadore, ma per ora Sarri sta ancora attendendo gli acquisti promessi. L’unico giocatore per ora arrivato alla corte dei bian ...Marcos Antonio è il primo colpo della nuova stagione per la Lazio. Il centrocampista brasiliano è atteso nella Capitale nei prossimi giorni per le visite mediche di rito e la firma ...