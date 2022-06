Internet Explorer | un po' di chiarezza sulla fine del supporto | i sistemi coinvolti e le due fasi del ritiro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Alcunioperativi, come Windows 7 e Windows 8.1, non sonoe la transizione a Microsoft Edge durerà mesi, soprattutto per agevolare le aziende....

Pubblicità

trash_italiano : Dopo 27 anni finisce l’era di Internet Explorer: oggi lo storico browser è stato ritirato dal mercato ?? - Corriere : Addio a Internet Explorer: lento e spesso inceppato, i meme più belli sullo storico browser - MsmDimarco : Vero che oggi, 15 giugno, cessa il supporto di #InternetExplorer su Windows 10; ma ci sono un po' di puntini sulle… - Digital_Day : Alcuni sistemi operativi, come Windows 7 e Windows 8.1, non sono coinvolti e la transizione a Microsoft Edge durerà… - Roby_Passarelli : Addio Internet Explorer: da oggi è ufficialmente “morto” -

A partire da oggi, mercoledì 15 giugno,, uno dei più famosi e storici programmi per navigare online (browser), non riceverà più aggiornamenti e sarà sostanzialmente abbandonato da Microsoft, la società che lo aveva ...Microsoft: addio il 15 giugno all'iconico browser- Utilizzato per installare altri ...Data in cui anche IE Mode dovrebbe concludersi del tutto portando alla fine senza appello di Explorer, con buona pace dei suoi pochi ma ancora presenti estimatori. Breve storia di Internet Explorer ...Microsoft: addio il 15 giugno all'iconico browser Internet Explorer | Utilizzato per installare altri browser.