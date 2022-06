Inside Gemelli, su Rai Play in streaming da oggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da oggi mercoledì 15 giugno è disponibile su RaiPlay Inside Gemelli, la docuserie in 9 puntate da 25 minuti ciascuna, che ci racconterà lo storico ospedale romano. Da mercoledì 15 giugno arriva su Rai Play in streaming la docuserie Inside Gemelli, strutturata in 9 puntate da 25 minuti ciascuna diretta da Davide Comelli e prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema. Inside Gemelli è una serie televisiva che documenta storie vere di percorsi di cura al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma. Storie di persone che, per il manifestarsi di una malattia, hanno dovuto modificare la loro vita ed essere ricoverate al Gemelli o comunque ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Damercoledì 15 giugno è disponibile su Rai, la docuserie in 9 puntate da 25 minuti ciascuna, che ci racconterà lo storico ospedale romano. Da mercoledì 15 giugno arriva su Raiinla docuserie, strutturata in 9 puntate da 25 minuti ciascuna diretta da Davide Comelli e prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema.è una serie televisiva che documenta storie vere di percorsi di cura al Policlinico Universitario A.IRCCS a Roma. Storie di persone che, per il manifestarsi di una malattia, hanno dovuto modificare la loro vita ed essere ricoverate alo comunque ...

