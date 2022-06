Il falso scontrino da 16 mila euro a Porto Cervo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Circola la foto di uno “scontrino” riportante una cifra pari a 16.350 euro che, secondo quanto riportato nei dati stampati, sarebbe stato rilasciato a Porto Cervo presso un locale chiamato “Sottovento”. Non si tratta di una consumazione di gruppo, basti leggere i 50 euro per appena due acque minerali. La foto non è nuova, circolava nel 2013 e già allora conteneva diversi errori. Per chi ha fretta La foto circolava già nel 2015 e ancor prima nel 2013. Non risulta affatto attuale. La foto riporta uno “scontrino” senza valore fiscale. Si tratterebbe, infatti, di un “pre-conto”. I dati fiscali riportati non coincidono con quelli del locale in provincia di Sassari. Analisi L’immagine è stata condivisa via Twitter con il seguente commento: Volevo dire al coglione che stava al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Circola la foto di uno “” riportante una cifra pari a 16.350che, secondo quanto riportato nei dati stampati, sarebbe stato rilasciato apresso un locale chiamato “Sottovento”. Non si tratta di una consumazione di gruppo, basti leggere i 50per appena due acque minerali. La foto non è nuova, circolava nel 2013 e già allora conteneva diversi errori. Per chi ha fretta La foto circolava già nel 2015 e ancor prima nel 2013. Non risulta affatto attuale. La foto riporta uno “” senza valore fiscale. Si tratterebbe, infatti, di un “pre-conto”. I dati fiscali riportati non coincidono con quelli del locale in provincia di Sassari. Analisi L’immagine è stata condivisa via Twitter con il seguente commento: Volevo dire al coglione che stava al ...

