I costumi interi minimal-chic dell’estate 2022

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Iestatesono. Hanno un’eleganza essenziale e superche li rende perfetti da indossare a ogni età e da qualunque tipo di fisico. E non solo in spiaggia. La loro semplicità li fa diventare adatti anche da mixare con gli outfit estivi di ogni giorno. Sotto una camicia oversize aperta o un abito trasparente, con una maxi gonna o un paio di bermuda. Sono un pezzo strategico da mettere nella valigia delle vacanze e da utilizzare al posto del classico body. Magari da accostare a lunghe collane, spille e cinture gioiello, come avvistato sulla passerella primavera estatedi Chanel. Ma sono un investimento anche perché sono un grande classico. Che molto facilmente supererà indenne il passare degli anni....

E così dal mare si ritorna al mare, ora però sotto forma di bellissimi bikini e costumi interi che esaltano le forme, ci consentono libertà nei movimenti, e rispecchiano il nostro spirito ecologista.... ideate dalla creatività di Alessandra e Francesca Piacentini: dai sofisticati bikini, agli eleganti costumi interi dal sapore romantico con scollature a cuore e dettagli cut - out, i monospalla, ma ... Costume intero donna: scegliete lo stile giusto per l'estate 2022 L'estate 2022 propone la moda dei costumi coordinati mamma figlia: bikini o interi è l'idea trendy a cui è difficile rinunciare per sottolineare il legame speciale. Le varianti sono moltissime, ci son ...