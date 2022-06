Guerra Russia-Ucraina, Gentiloni: “L’embargo sul gas non è sul tavolo”. Xi a Putin: “Serve una soluzione responsabile”. Medvedev minaccia Kiev: “Tra due anni il paese non so se esisterà ancora” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ultimatum di Mosca ai combattenti di Azot: «Deponete le armi oggi». L’Ikea vende le sue fabbriche in Russia. Generale dell’intelligence russa trovato morto Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ultimatum di Mosca ai combattenti di Azot: «Deponete le armi oggi». L’Ikea vende le sue fabbriche in. Generale dell’intelligence russa trovato morto

Pubblicità

NathalieTocci : La Russia ha perso la guerra. Come evitare che la perda anche l’Ucraina. Il mio editoriale su La Stampa - Greenpeace_ITA : Nei primi 100 giorni di guerra la Russia ha guadagnato la cifra record di €93 miliardi dall'export di fonti fossili… - Linkiesta : La guerra in #Ucraina ha già cambiato la storia della sinistra italiana Si è gridato al fascismo per una ferrovia… - tfabiani2 : RT @RaiNews: La 'guerra' del gas coinvolge anche l'Italia. Eni e governo già al lavoro per cercare soluzioni #gas #Russia - LuisaMele1960 : @EP_President @r_stefanchuk L'Ucraina,enorme, battagliera,armata fino ai denti,assetata di sangue e guerra che non… -