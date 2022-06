(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Corriere dello Sport intervista l’ex pilota di motociclismo, 15campione del mondo, vincitore di 122 Gran Premi. Oggi ha 80 anni. Racconta il Motomondiale dei suoi. «Iniziai con la tuta nera che pesava un chilo, e il primo sponsor fu uno sticker incollato sulla tuta. Poi arrivò l’evoluzione, sotto forma di maggiore sicurezza delle piste e dell’equipaggiamento, penso a tute che oggi pesano 8-9 chili e ai caschi integrali. E poi gli sponsor. Certo, gli incidenti gravi possono accomunque, ma c’è stato un passo avanti enorme per la sicurezza». Oggi c’è troppa tecnologia. «Con questa tecnologia basta un piccolo problema e un pilota passa dal successo in una corsa al nono posto nella successiva. I tanti vincitori differenti piacciono, ma noi vogliamo vedere il ...

lapoelkann_ : Auguri al mio carissimo Amico e leggenda italiana del motociclismo Giacomo Agostini. Gli faccio tanti tanti auguri… - napolista : Giacomo Agostini: «A Marquez dissi: a cadere come fai tu, ai miei tempi saresti morto cinque volte» Al CorSport: «… - RoccoTerlizzi : RT @ilmessaggeroit: Giacomo Agostini, gli 80 anni del mito delle due ruote tra velocità e fascino. Una vita tra pista, copertine e film. Ne… - ilmessaggeroit : Giacomo Agostini, gli 80 anni del mito delle due ruote tra velocità e fascino. Una vita tra pista, copertine e film… - salidaparallela : RT @Agenzia_Ansa: Giacomo Agostini, 80 anni del mito dello sport: 15 titoli mondiali con MV Agusta e Yamaha, nelle cilindrate 350 e 500, tr… -

