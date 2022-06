Gabriela e Renata sono state uccise | la morte annunciata e il doppio femminicidio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Mancava pochissimo, meno di 24 ore, per rendereuna donna libera. Libera da un uomo che lei aveva già denunciato 4 volte, libera da quel marito che si era trasformato in un orco e che aveva reso quella casa di famiglia in una trappola mortale.non era sola, però. Insieme a lei c’erano anche i suoi figli. E forse era stata proprio la loro presenza, in qualche modo, a darle la forza di denunciare. La forza di immaginare un futuro migliore lontano da quell’uomo che aveva trasformato i suoi sogni in un incubo tremendo e senza fine. Ed era tutto pronto quel caldo lunedì di giugno.Trandafir avrebbe dovuto attendere un altro giorno, uno soltanto, per l’udienza di separazione che aspettava da tempo. Ma non ce l’ha fatta ad arrivare in tribunale perché quella stessa mattina suo marito ha impugnato un fucile e ha ...