Pubblicità

sportli26181512 : Futuro Gnonto, c'è un club in pole position: Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra i club interessanti all'attacc… - ubernograzie : Gnonto, i giovani ed il futuro della nazionale italiana - La Provincia di Varese #taxi #Abusivi #NoUber - Fantacalcio : Futuro Gnonto, parla il papà: 'Monza o Torino? Sogna l'Inter!' - BaiettiFranco : FRATELLI AFRICANI NATI IN ITALIA AMMAZZANO ITALIANO A COLTELLATE E POI SI ACCANISCONO A CALCI SUL CADAVERE: ARRESTA… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ??Il padre di Wilfried Gnonto sul futuro del figlio a @Radio1Rai: 'Vedremo dove andrà il mercato. Ho letto di tante squadre… -

Commenta per primo Secondo quanto riferisce Sky Sport , tra i club interessanti all'attaccante della Nazionale Wilfrieda spuntarla potrebbe essere l'Hoffenheim . Il club tedesco ha affidato la panchina ad André Breitenreiter, che ha allenato il ragazzo allo Zurigo nell'ultima stagione.... tanto che a segnare, oltre al sorprendente, ha dovuto provvedere Bastoni, un difensore. I ... ad esempio, ha costruito lo scheletro delsu tre ventenni assatanati come Valverde, Camavinga ...Gnonto ha un forte desiderio riguardo il suo futuro: "Vedremo dove andrà in questo mercato - ha spiegato il padre Boris -. Ho letto di tante squadre, come Monza e Torino, ma il suo sogno è quello di ...Wilfried Gnonto, attaccante dello Zurigo, secondo le parole del padre, gradirebbe giocare con la maglia dell'Inter ...