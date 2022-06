Fiorentina | l’addio triste di Torreira Tifosi in rivolta sui social contro Commisso e Barone Stop anche a Grillitsch

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Da ieri sera, martedì 14 giugno 2022, i siti che si occupano dellae ipiù in generale straripano di proteste, condite, non di rado, con insultipesanti, nei confronti della dirigenza della. Principali bersagli il presidente, Rocco, e il direttore generale, Joe. La protesta si è scatenata dopo l'annuncio che la trattativa per Lucasè stata definitivamente interrotta L'articolo proviene da Firenze Post.