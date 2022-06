F1, Mattia Binotto: “Il GP del Canada sarà importante, ma non è decisivo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Ferrari deve leccarsi le ferite e soprattutto trovare delle risposte dopo quello che è accaduto a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Baku, la scuderia di Maranello ha dovuto subire un doppio ritiro molto pesante sia per le sorti della gara, vinta poi dalla Red Bull, che del campionato perché il team di Milton Keynes ha preso il volo nelle due classifiche piloti e costruttori. Non c’è tempo penso per pensarci su dal momento che si dovrà correre nel prossimo weekend in Canada, sul tracciato di Montreal. Una pista nella quale il motore è importante ed è su questo aspetto che più ci si interroga a Maranello. Servirà agire in maniera molto attenta per evitare nuove rotture e questo fa pensare che la due F1-75 correranno con power unit depotenziate. Mattia Binotto, Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Ferrari deve leccarsi le ferite e soprattutto trovare delle risposte dopo quello che è accaduto a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Baku, la scuderia di Maranello ha dovuto subire un doppio ritiro molto pesante sia per le sorti della gara, vinta poi dalla Red Bull, che del campionato perché il team di Milton Keynes ha preso il volo nelle due classifiche piloti e costruttori. Non c’è tempo penso per pensarci su dal momento che si dovrà correre nel prossimo weekend in, sul tracciato di Montreal. Una pista nella quale il motore èed è su questo aspetto che più ci si interroga a Maranello. Servirà agire in maniera molto attenta per evitare nuove rotture e questo fa pensare che la due F1-75 correranno con power unit depotenziate., Team ...

Pubblicità

OA_Sport : #F1 Mattia Binotto guarda al Canada come a un appuntamento importante, ma non decisivo per le sorti del campionato - Mauro_Serafin : Ma io non capisco, è Binotto che fa i motori? No? Allora perché prendersela con lui? Mattia quest'anno ha già getta… - Motorsport_IT : #F1 | Mattia Binotto non ha nascosto la delusione per l'incoerenza nelle decisioni da parte dei direttori di gara,… - FormulaPassion : #F1 | Mattia Binotto ritiene che gli steward abbiano sfavorito la Ferrari in questo primo terzo di campionato: Mara… - RomeZhara : @ScuderiaFerrari davvero?? Grandi aspettative ? Con quello che hai detto Mattia Binotto?? come sono delusa con Matt… -